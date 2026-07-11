Dnevni horoskop, Vodenjak, 11. i 12. 07. 2026.

Ljubav: Neobični susreti i neočekivani razgovori mogu obilježiti vikend. Emocije se izražavaju na drugačiji, ali iskren način. Povezanost nastaje kroz razumijevanje i zajedničke ideje. Iznenađenja nisu isključena.

Posao: Kreativne zamisli dolaze u prvi plan. Budući projekti mogu dobiti novu energiju. Originalnost postaje najjača prednost.

Zdravlje: Mentalna energija je snažna, ali potrebno je pronaći trenutke tišine. Odmak od svakodnevnog ritma donosi obnovu. Inspiracija raste kada postoji prostor za opuštanje.

Snovi i vizije: Snovi mogu biti neobični, futuristički i puni simbolike. Moguće su ideje koje dolaze iznenada. Intuitivni uvidi mogu otvoriti potpuno novi pogled na budućnost.