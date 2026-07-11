Dnevni horoskop, Jarac, 11. i 12. 07. 2026.

Ljubav: Vikend donosi ozbiljnije emotivne spoznaje i osjećaj sigurnosti. Odnosi se grade na povjerenju i stabilnosti. Neke stare teme dobivaju potpuno novo značenje. Vrijednost iskrenih emocija postaje naglašena.

Posao: Postavljaju se temelji za buduće uspjehe. Strpljenje i odgovornost donose vidljive rezultate. Moguće je prepoznavanje vlastitih sposobnosti na nov način.

Zdravlje: Potreba za odmorom i obnovom energije postaje izraženija. Tijelo traži ravnomjerniji ritam. Unutarnji osjećaj zadovoljstva pozitivno utječe na vitalnost.

Snovi i vizije: Snovi mogu sadržavati simbole uspjeha, planova i dugoročnih ciljeva. Pojavljuju se poruke povezane s osobnim razvojem. Intuicija pokazuje gdje se skriva najveći potencijal.