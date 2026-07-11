Dnevni horoskop, Strijelac, 11. i 12. 07. 2026.

Ljubav: Potreba za slobodom i iskrenošću postaje izražena. Emotivni odnosi dobivaju više spontanosti i vedrine. Neočekivani razgovori mogu donijeti zanimljive preokrete. Nova iskustva bude osjećaj uzbuđenja.

Posao: Pogled prema budućnosti donosi nove ideje i planove. Inspiracija dolazi kroz učenje, putovanja ili nove kontakte. Postoji mogućnost širenja postojećih mogućnosti.

Zdravlje: Povećava se želja za kretanjem i promjenom rutine. Energija raste kada se pronađe pravi izvor motivacije. Potrebno je uskladiti tempo s potrebama organizma.

Snovi i vizije: Snovi mogu biti povezani s dalekim mjestima i novim horizontima. Pojavljuju se simboli koji bude želju za istraživanjem. Intuicija donosi osjećaj da se otvara novo poglavlje.