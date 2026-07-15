Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 15. 07. 2026.
Ljubav: Pozornost koju će Lavovi privlačiti bit će teško zanemariva. Jedna osoba mogla bi pokazati osjećaje na neočekivan način. U postojećim vezama bit će obnovljen osjećaj bliskosti. Romantična atmosfera obilježit će večernje sate.
Posao: Bit će prepoznata odlučnost i spremnost na odgovornost. Otvorit će se prostor za razgovore o budućim projektima. Suradnja s utjecajnim osobama mogla bi donijeti vrijedne rezultate. Financijska sigurnost postupno će jačati.
Zdravlje: Vitalnost će biti na visokoj razini. Dobro raspoloženje pozitivno će se odraziti na cijeli organizam. Povremena napetost brzo će biti prevladana. Dan će biti ispunjen osjećajem snage.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Mandić: Neću staviti van snage UPU Zvijezde, GUP i arhitektonsko – urbanistički natječaj!
emedjimurje /
Raste cijena dječjeg vrtića u općini Sveta Marija, zapošljavaju se dva nova odgojitelja
RI PORTAL /
Sve zbog prihvata znatno većih jahti: Plutajuća dizalica ‘Dobra’ jutros u riječkoj luci postavljala betonske blokove
dubrovački dnevnik /
Prometna nesreća na 'Vojnoviću': Vozilo završilo na krovu (FOTO/VIDEO)
e zadar /
Napustili su Amsterdam i vratili se u Zadar – Maša i Niko gostima otkrivaju okuse pravog Mediterana
SiB /
Policija oduzela romobile nakon sudara maloljetnika u Đakovu, prijavili i roditelje
Izdvojeno
NIJE SLUČAJNO /
Francuzi su Španjolcima postali mušterija, a Furija je postavila i neke nove rekorde
NIŠTA OD FINALA /
Ovakav Deschamps se rijetko viđa: Opleo je po svojim igračima, ali i sucu