FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 15. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 15. 07. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Pozornost koju će Lavovi privlačiti bit će teško zanemariva. Jedna osoba mogla bi pokazati osjećaje na neočekivan način. U postojećim vezama bit će obnovljen osjećaj bliskosti. Romantična atmosfera obilježit će večernje sate.

Posao: Bit će prepoznata odlučnost i spremnost na odgovornost. Otvorit će se prostor za razgovore o budućim projektima. Suradnja s utjecajnim osobama mogla bi donijeti vrijedne rezultate. Financijska sigurnost postupno će jačati.

Zdravlje: Vitalnost će biti na visokoj razini. Dobro raspoloženje pozitivno će se odraziti na cijeli organizam. Povremena napetost brzo će biti prevladana. Dan će biti ispunjen osjećajem snage.

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno