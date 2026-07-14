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Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 14. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 14. 07. 2026.
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Ljubav: Intuicija će biti posebno izražena i pomoći će u razumijevanju tuđih osjećaja. Jedan razgovor mogao bi donijeti dugo očekivano olakšanje. Ljubavni odnos bit će ispunjen većom nježnošću. Slobodni pripadnici znaka mogli bi osjetiti početak nove priče.

Posao: Na poslovnom planu bit će naglašena kreativnost. Jedna prilika mogla bi otvoriti vrata budućem uspjehu. Trud uložen tijekom prethodnih tjedana počet će donositi vidljive rezultate. Financijska pitanja razvijat će se u stabilnijem smjeru.

Zdravlje: Osjećaj unutarnjeg mira pozitivno će se odraziti na cijeli organizam. Manji umor neće dugo potrajati. Psihofizička ravnoteža bit će lakše održavana nego inače. Dan će završiti u znaku zadovoljstva i optimizma.

Dnevni Horoskop Ribe

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