Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 14. 07. 2026.
Ljubav: Bit će probuđena želja za drugačijim ljubavnim iskustvima. Neočekivan susret mogao bi donijeti zanimljiv razvoj događaja. Komunikacija će biti iskrena i spontana. Emocionalna atmosfera bit će ispunjena pozitivnim iznenađenjima.
Posao: Originalne ideje privući će pozornost važnih osoba. Bit će otvorena mogućnost za sudjelovanje u novom projektu. Promjene neće izazvati nesigurnost, nego dodatni poticaj. Financijska situacija pokazat će znakove napretka.
Zdravlje: Mentalna energija bit će izražena tijekom cijelog dana. Bit će potrebno više vremena za opuštanje nakon poslovnih obveza. Ravnoteža će biti brzo uspostavljena. Opće stanje ostat će vrlo dobro.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Tradicionalnom budnicom i defileom gradskim ulicama Karlovčani započeli obilježavanje rođendana svog grada
emedjimurje /
Donjodubravski umirovljenici predstavili rukotvorine, tradiciju i druženje
RI PORTAL /
U strašnoj nesreći poginuo motociklist, motor se nakon sudara zapalio!
dubrovački dnevnik /
Dva požara izbila jutros na Mljetu, vatrogasci spriječili njihovo širenje
e zadar /
Red se kontrolira, ali tereni traže ulaganja – obišli smo ŠC Višnjik
SiB /
Osječani uživali u nikad većoj plaži na Kopiki
Izdvojeno
NAJTEŽI TRENUCI /
Bivši hrvatski nogometaš završio u komi i bori se za život, obitelj moli za pomoć
NIKAD OVAKO /
Sulude scene u Oslu! Norvežane dočekalo 100.000 navijača: Svi se pitaju što je to Haaland donio?
'UDARAMO IH SNAŽNO' /
SAD pokrenuo novi val napada na Iran: Iranci ispalili krstareće rakete na američki brod
'SP SU OBILJEŽILI SKANDALI' /
Stanić otvoreno o Biliću, ali i o Modriću: 'Slavena jako dobro znam, a Luka je monstrum!'
FIFA POVUKLA POTEZ /
Messi i ekipa slave, a Engleska je u šoku zbog jednog naizgled beznačajnog detalja