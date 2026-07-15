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Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 15. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 15. 07. 2026.
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Ljubav: Intuicija će biti snažnija nego inače i otkrit će ono što je dugo bilo skriveno. U vezama će biti naglašena nježnost i međusobna podrška. Slobodnima će jedan susret ostaviti poseban dojam. Emocionalna sigurnost postupno će se učvršćivati.

Posao: Bit će dovršeni zadaci koji su dugo čekali rasplet. Poslovni napredak odvijat će se mirnije, ali sigurnim koracima. Jedna ponuda mogla bi otvoriti nove mogućnosti. Financijska situacija pokazivat će znakove stabilizacije.

Zdravlje: Unutarnji mir pozitivno će se odraziti na opće stanje organizma. Osjećaj umora bit će sve slabije izražen. Psihička ravnoteža donijet će dodatnu snagu za svakodnevne obveze. Dan će završiti uz osjećaj zadovoljstva i optimizma.

Dnevni Horoskop Ribe

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