Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 17. 07. 2026.
Ljubav: Bit će primijećeni sitni znakovi pažnje koji će imati veliko značenje. Partnerov trud bit će više cijenjen nego ranije. Slobodnim Djevicama mogla bi se otvoriti prilika za zanimljivo poznanstvo. Emotivna sigurnost postupno će jačati.
Posao: Preciznost i odgovornost donijet će pohvale nadređenih. Poslovni planovi razvijat će se stabilnije nego što se očekivalo. Bit će riješeno pitanje koje je izazivalo određenu neizvjesnost. Financijske okolnosti pokazat će pozitivne pomake.
Zdravlje: Osjećaj umora bit će kratkotrajan i lako će biti nadvladan. Više vremena bit će posvećeno odmoru i opuštanju. Organizam će pokazivati dobru otpornost. Unutarnji mir pridonijet će boljem raspoloženju.
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