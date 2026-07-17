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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 17. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 17. 07. 2026.
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Ljubav: Ljubavni život bit će ispunjen vedrijom energijom i optimizmom. Partner će pokazati više razumijevanja za zajedničke planove. Slobodnim Strijelcima mogao bi se dogoditi susret koji će donijeti neočekivanu inspiraciju. Emocije će biti izražene prirodno i spontano.

Posao: Nova prilika mogla bi otvoriti vrata budućem napretku. Poslovni razgovori odvijat će se u pozitivnom ozračju. Bit će prepoznata sposobnost brzog prilagođavanja promjenama. Financijska pitanja razvijat će se stabilno.

Zdravlje: Razina energije bit će iznad prosjeka. Više vremena bit će posvećeno aktivnostima koje donose zadovoljstvo. Organizam će pokazivati dobru otpornost. Optimizam će pozitivno utjecati na opće stanje.

Dnevni Horoskop Strijelac

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