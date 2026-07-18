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Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 18. i 19. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 18. i 19. 07. 2026.
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Ljubav: Romantična atmosfera obilježit će veći dio vikenda. U jednom odnosu bit će izražena snažna emocionalna povezanost. Slobodnim Ribama mogla bi se približiti osoba koja će probuditi stare osjećaje. Sudbinski dojam neće biti slučajan.

Posao: Poslovne obveze nakratko će pasti u drugi plan, ali će jedna važna vijest pobuditi optimizam. Financijske okolnosti počet će se razvijati stabilnije. Dugoročni planovi izgledat će ostvarivije. Osjećaj sigurnosti bit će sve izraženiji.

Zdravlje: Organizam će dobro reagirati na odmor i mirnije okruženje. Psihička ravnoteža bit će naglašena. Manje tegobe postupno će nestajati. Unutarnji mir donijet će dodatnu snagu.

Snovi i vizije: Snovi će biti izrazito simbolični i emotivni. Jedna slika ili osjećaj iz sna mogao bi se tijekom sljedećih dana pokazati značajnim. Intuicija će biti snažan saveznik tijekom cijelog vikenda.

Dnevni Horoskop Ribe

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