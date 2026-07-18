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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 18. i 19. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 18. i 19. 07. 2026.
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Ljubav: Vikend će donijeti osjećaj slobode i vedrine. Jedan slučajan susret mogao bi prerasti u zanimljivo poznanstvo. U postojećim odnosima bit će više smijeha i spontanosti. Pozitivna energija lako će se prenositi na druge.

Posao: Pojavit će se prilika za razmišljanje o novim ciljevima. Financijske okolnosti razvijat će se povoljnije nego ranije. Jedna ideja mogla bi postati važna tijekom sljedećih tjedana. Optimizam će biti opravdan.

Zdravlje: Razina energije bit će vrlo dobra. Tijelo će se brzo oporavljati od napora. Psihička stabilnost bit će izražena. Osjećaj lakoće pratit će veći dio vikenda.

Snovi i vizije: Snovi će često biti povezani s putovanjima i dalekim krajevima. Jedna simbolična poruka mogla bi potaknuti novu životnu želju. Mašta će biti iznimno bogata.

Dnevni Horoskop Strijelac

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