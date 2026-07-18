Dnevni horoskop, Škorpion, 18. i 19. 07. 2026.

Ljubav: Emocije će biti duboke i teško skrivene. Jedna tajna mogla bi izaći na vidjelo i donijeti neočekivano olakšanje. Slobodnim Škorpionima približit će se osoba snažne energije. Vikend će biti obilježen intenzivnim osjećajima.

Posao: Jedna informacija mogla bi promijeniti pogled na buduće planove. Financijski razvoj događaja bit će povoljniji nego što će se očekivati. Novi izazovi neće izazivati strah. Samopouzdanje će biti sve izraženije.

Zdravlje: Organizam će pokazivati dobru otpornost. Psihičko rasterećenje donijet će dodatnu snagu. Manje tegobe brzo će prolaziti. Bit će prisutan osjećaj obnove.

Snovi i vizije: Snovi će biti puni skrivenih znakova i simbola. Jedna vizija mogla bi rasvijetliti situaciju koja je dugo bila nejasna. Intuicija će biti iznimno snažna.