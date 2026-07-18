FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 18. i 19. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 18. i 19. 07. 2026.
×
Foto:

Ljubav: U odnosima će prevladavati osjećaj sigurnosti. Jedna iskrena rečenica mogla bi ukloniti dugotrajnu neizvjesnost. Slobodnim Jarcima mogla bi se približiti osoba ozbiljnih namjera. Povjerenje će biti temelj svih događaja.

Posao: Misli će biti usmjerene prema dugoročnim planovima. Jedan razgovor otvorit će mogućnost buduće suradnje. Financijska stabilnost postupno će jačati. Strpljenje će donositi rezultate.

Zdravlje: Organizam će dobro podnositi svakodnevne napore. Bit će prisutan osjećaj čvrstoće i stabilnosti. Manje tegobe neće dulje potrajati. Psihički mir bit će najveća prednost.

Snovi i vizije: Snovi će biti jednostavni, ali puni skrivenih značenja. Jedan simbol mogao bi ukazati na važnu životnu promjenu. Unutarnji osjećaj sigurnosti dodatno će jačati.

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno