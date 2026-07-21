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Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 21. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 21. 07. 2026.
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Ljubav: Osjećaji će biti izraženiji nego inače, a jedan razgovor mogao bi promijeniti pogled na odnos koji je dugo bio neizvjestan. Bit će primijećena iskrenost koja je dosad ostajala u sjeni. Slobodni pripadnici znaka mogli bi privući osobu koja će ostaviti snažan dojam. Večer će biti obilježena ugodnim iznenađenjem.

Posao: Na poslovnom planu otvorit će se prilika za dokazivanje sposobnosti. Trud uložen tijekom prethodnih tjedana bit će prepoznat i cijenjen. Financijska pitanja počet će se razvijati u povoljnijem smjeru. Osjećaj sigurnosti postupno će biti vraćen.

Zdravlje: Razina energije bit će stabilna tijekom većeg dijela dana. Napetost koja se nakupljala posljednjih dana postupno će popuštati. Više unutarnjeg mira odrazit će se i na fizičko stanje. Dan će završiti u znatno boljem raspoloženju.

Dnevni Horoskop Ovan

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