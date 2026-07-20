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Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 20. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 20. 07. 2026.
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Ljubav: Bit će stvoren prostor za iskrene razgovore koji će ukloniti stare dvojbe. Emocionalna sigurnost postupno će jačati. Nečija iskrenost ostavit će snažan dojam. Ljubavni odnosi postat će stabilniji.

Posao: Poslovne obveze bit će uspješno organizirane. Detalji koji su drugima promaknuli pokazat će se ključnima. Moguće je priznanje za preciznost i odgovornost. Financijska pitanja razvijat će se u povoljnom smjeru.

Zdravlje: Osjećaj umora bit će znatno slabiji nego proteklih dana. Organizam će pokazivati dobru otpornost. Psihička stabilnost pozitivno će djelovati na svakodnevno funkcioniranje. Dan će završiti uz osjećaj zadovoljstva.

Dnevni Horoskop Djevica

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