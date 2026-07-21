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Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 21. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 21. 07. 2026.
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Ljubav: Pozornost će biti usmjerena prema odnosima koji imaju dugoročan potencijal. Jedna iskrena gesta ostavit će snažan dojam. Slobodni pripadnici znaka mogli bi biti privučeni osobom neobične karizme. Emocije će se razvijati prirodnim tijekom.

Posao: Autoritet će biti dodatno potvrđen kroz uspješno dovršen zadatak. Suradnici će pokazivati više povjerenja nego prije. Financijska situacija mogla bi biti poboljšana zahvaljujući dobro procijenjenom potezu. Bit će otvorena mogućnost novih poslovnih pregovora.

Zdravlje: Vitalnost će biti na zavidnoj razini. Veći dio dana proteći će bez značajnijih opterećenja. Unutarnji optimizam odrazit će se i na fizičku izdržljivost. Dan će završiti u osjećaju zadovoljstva.

Dnevni Horoskop Lav

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