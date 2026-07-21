Dnevni horoskop, Vaga, 21. 07. 2026.

Ljubav: U odnosima će biti naglašena potreba za iskrenošću i ravnotežom. Partner će pokazati razumijevanje u važnom trenutku. Slobodni pripadnici znaka mogli bi započeti zanimljivo poznanstvo na neočekivanom mjestu. Romantična energija bit će snažno izražena.

Posao: Poslovne okolnosti razvijat će se u smjeru koji će donositi više sigurnosti. Bit će otvorena mogućnost suradnje koja će imati dugoročan potencijal. Financijski izgledi postupno će postajati povoljniji. Strpljenje će biti nagrađeno.

Zdravlje: Raspoloženje će biti stabilno tijekom cijelog dana. Manji pad energije brzo će biti nadoknađen. Dobro psihofizičko stanje bit će vidljivo i drugima. Osjećaj lakoće pratit će večernje sate.