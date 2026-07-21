Dnevni horoskop, Ribe, 21. 07. 2026.

Ljubav: Romantična atmosfera obilježit će gotovo cijeli dan. Partner će pokazati više pažnje nego što se očekivalo. Slobodni pripadnici znaka mogli bi osjetiti snažnu povezanost s osobom koju će tek upoznati. Jedan susret mogao bi ostaviti dugotrajan dojam.

Posao: Na poslovnom planu bit će otvorene nove mogućnosti za napredovanje. Intuicija će pomoći u donošenju važnih odluka. Financijski izgledi pokazat će postupno poboljšanje. Dugo očekivana potvrda uloženog rada napokon će biti ostvarena.

Zdravlje: Unutarnji mir bit će najveća snaga ovoga dana. Razina energije ostat će stabilna unatoč brojnim obvezama. Manje napetosti uspješno će biti ostavljene iza sebe. Dan će završiti u osjećaju zadovoljstva i optimizma.