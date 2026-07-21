Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 21. 07. 2026.
Ljubav: Emocionalni odnosi razvijat će se mirno i stabilno. Partnerova odanost bit će potvrđena kroz konkretna djela. Slobodni pripadnici znaka mogli bi neočekivano upoznati osobu sličnih životnih vrijednosti. Povjerenje će biti postupno produbljeno.
Posao: Na radnom mjestu očekivat će se važan pomak koji će biti rezultat dugotrajnog rada. Bit će iskazana zahvalnost za odgovoran pristup. Financijska pitanja pokazat će znakove dodatne sigurnosti. Dugoročni planovi počet će se ostvarivati.
Zdravlje: Organizam će dobro podnositi svakodnevne obveze. Stabilnost će biti glavna odlika ovog dana. Psihička smirenost pridonijet će boljem općem stanju. Večer će donijeti osjećaj zadovoljstva postignutim.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Karlovačka maturantica dobila posebno priznanje na Međunarodnoj biološkoj olimpijadi
emedjimurje /
Čakovečki Trg Republike neće tako skoro biti završen, sve se glasnije priča o odgodi
RI PORTAL /
Motociklist kod Umaga kacigom razbio automobil i udario vozača, oglasila se policija
dubrovački dnevnik /
Počinje kultna Divlja liga, spektakl je zajamčen! Pogledajte raspored utakmica
e zadar /
Kući se vratio prvi Zadranin koji je preplivao La Manche! Dočekan je uz prekrasne melodije
SiB /
Osijek je pobjegao od vrućine na Dravu, pogledajte kako se uživa na Kopiki
Izdvojeno
TO ĆE VJEČNO PAMTITI /
Yamal otkrio što mu je Messi rekao nakon finala: Cijeli svijet gledao njihov susret
'BESMISLEN ČIN NASILJA' /
Masovna pucnjava u Arizoni: Ranjeno devet ljudi, policija ubila napadača
NE ŽELE DOČEK /
Slomljen kao nikad: Scaloni u gluho doba noći viđen kako plače sam na hotelskom parkiralištu
U SVOM FILMU /
Trump se oglasio: Evo što je napisao u prvoj poruci nakon završetka Svjetskog prvenstva
JAČE OD KLIME /
Japanci napravili hladnjak za ljude: Unutra je 15 stupnjeva, evo koliko košta