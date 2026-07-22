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Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 22. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 22. 07. 2026.
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Ljubav: U ljubavnom životu bit će primijećena veća potreba za sigurnošću i iskrenošću. Jedan nesporazum mogao bi biti razriješen bez većih poteškoća. Slobodni pripadnici znaka mogli bi osjetiti snažnu povezanost s osobom koju već poznaju. Bit će stvoren prostor za novi početak.

Posao: Obveze će biti brojne, ali će biti uspješno privedene kraju. Jedna odluka pokazat će se mudrijom nego što se isprva činilo. Povećat će se povjerenje poslovnih suradnika. Financijski rezultati bit će ohrabrujući.

Zdravlje: Opće stanje organizma bit će stabilno. Psihička napetost postupno će slabjeti. Više vremena moglo bi biti posvećeno osobnoj ravnoteži. Dan će završiti uz osjećaj zadovoljstva.

Dnevni Horoskop Djevica

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