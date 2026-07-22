Dnevni horoskop, Škorpion, 22. 07. 2026.

Ljubav: Strasti će biti izraženije nego prethodnih dana. Jedna situacija mogla bi otkriti prave namjere osobe iz bliske okoline. U postojećim odnosima bit će obnovljeno povjerenje. Slobodni pripadnici znaka mogli bi doživjeti susret koji će ostaviti snažan dojam.

Posao: Na radnom mjestu bit će otvoren prostor za donošenje važnih odluka. Intuicija će pomoći u prepoznavanju pravih prilika. Financijska pitanja postupno će dolaziti pod veću kontrolu. Jedna vijest mogla bi donijeti dodatni optimizam.

Zdravlje: Vitalnost će biti na dobroj razini. Psihička snaga pomoći će u lakšem svladavanju svakodnevnih izazova. Manje tegobe brzo će biti prevladane. Dan će završiti uz osjećaj zadovoljstva.