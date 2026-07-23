Dnevni horoskop, Škorpion, 23. 07. 2026.

Ljubav: Duboke emocije dolaze u središte zbivanja, a površni odnosi gube svoju privlačnost. Otkrivaju se snažne povezanosti koje mijenjaju pogled na ljubav. Intuicija postaje važan pokazatelj emotivnih događaja.

Posao: Na poslovnom planu pojavljuju se situacije koje zahtijevaju odlučnost i fokus. Skriveni potencijali dolaze do izražaja, a određeni napori konačno dobivaju priznanje. Transformacije donose mogućnost snažnijeg razvoja.

Zdravlje: Psihička snaga postaje izraženija, a unutarnja obnova donosi osjećaj olakšanja. Tijelo reagira na promjene koje dolaze iznutra. Razdoblje pogoduje vraćanju osobne energije.