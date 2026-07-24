Dnevni horoskop, Ribe, 24. 07. 2026.

Ljubav: Intuicija će jasno pokazivati kome se može vjerovati. Jedan neočekivani trenutak donijet će osjećaj bliskosti i razumijevanja. Romantična atmosfera obilježit će kraj dana. Bit će stvoren prostor za novi početak ili učvršćivanje postojećeg odnosa.

Posao: Na poslovnom planu bit će prepoznata predanost i odgovornost. Jedna prilika koja je dosad izgledala neizvjesno počet će dobivati jasnije obrise. Suradnja s drugima donijet će vrijedne rezultate. Financijska situacija postupno će se razvijati u pozitivnom smjeru.

Zdravlje: Unutarnji mir pozitivno će se odraziti na opće stanje organizma. Razina stresa bit će manja nego prethodnih dana. Osjećaj zadovoljstva donijet će dodatnu životnu energiju. Petak će završiti u znaku dobre ravnoteže i optimizma.