Dnevni horoskop, Lav, 25. i 26. 07. 2026.

Ljubav: Privlačnost i osobni magnetizam dolaze do izražaja. U ljubavi se stvaraju situacije koje bude strast i samopouzdanje. Neke skrivene želje mogu biti otkrivene. Vikend donosi toplinu i izraženu emocionalnu energiju.

Posao: Kreativnost postaje ključna tema poslovnog područja. Ideje koje su dugo čekale pravi trenutak mogu biti pokrenute. Moguće je dobivanje potvrde za prethodni trud. Ambicije će biti snažno naglašene.

Zdravlje: Životna energija bit će pojačana, ali će biti prisutna potreba za pravilnim ritmom. Osjećaj zadovoljstva pozitivno djeluje na vitalnost. Obnavljanje snage dolazi kroz opuštanje.

Snovi i vizije: Snovi mogu biti povezani s uspjehom, priznanjem i osobnim razvojem. Simboli svjetlosti i pozornice mogu se pojavljivati češće. Vizije donose osjećaj budućih mogućnosti.