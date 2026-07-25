Dnevni horoskop, Blizanci, 25. i 26. 07. 2026.

Ljubav: Komunikacija će tijekom vikenda imati posebno značenje. Izgovorene riječi mogu promijeniti pogled na određeni odnos. Nova poznanstva mogu donijeti osjećaj uzbuđenja i znatiželje. Emocije će biti povezane s potrebom za mentalnim povezivanjem.

Posao: Nove informacije dolaze iz neočekivanih izvora. Kreativne ideje bit će istaknute i mogu otvoriti nova poslovna vrata. Promjene koje su se činile neizvjesnima počinju dobivati jasniji oblik.

Zdravlje: Povećana mentalna aktivnost zahtijevat će trenutke odmora. Energija će se izmjenjivati između snažne motivacije i potrebe za povlačenjem. Ravnoteža tijela i misli bit će glavna tema.

Snovi i vizije: Snovi donose neobične prizore i simboliku povezanu s učenjem. Moguće su vizije vezane uz buduće odluke. Intuicija će otkrivati skrivene poveznice među događajima.