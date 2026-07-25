Dnevni horoskop, Rak, 25. i 26. 07. 2026.

Ljubav: Emocionalna dubina bit će naglašena tijekom vikenda. Stare uspomene mogu ponovno isplivati i donijeti važne spoznaje. U odnosima se stvara prostor za veću bliskost. Osjećaj povezanosti bit će snažnije izražen.

Posao: Pojavljuju se situacije u kojima će se pokazati sposobnost prilagodbe. Neke skrivene poslovne prilike mogu postati vidljive. Uloženi trud počinje donositi priznanje. Promjene se odvijaju postupno, ali stabilno.

Zdravlje: Naglašena je potreba za emocionalnim rasterećenjem. Unutarnja ravnoteža pozitivno utječe na životnu energiju. Tijelo će reagirati na promjene raspoloženja.

Snovi i vizije: Snovi će biti snažno obojeni emocijama i sjećanjima. Moguće je pojavljivanje simbola vode, prošlosti i novih početaka. Poruke podsvijesti bit će posebno izražene.