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Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 25. i 26. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 25. i 26. 07. 2026.
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Ljubav: Duboke emocije dolaze u prvi plan. Vikend donosi intenzivne trenutke i snažne unutarnje spoznaje. Tajne želje mogu postati jasnije. Privlačnost će biti teško zanemariva.

Posao: Promjene iza kulisa počinju pokazivati rezultate. Strategija i intuicija postaju važni čimbenici uspjeha. Neki planovi razvijat će se tiho, ali učinkovito.

Zdravlje: Obnova energije bit će povezana s emocionalnim oslobađanjem. Osjećaj unutarnje snage postaje izraženiji. Tijelo reagira pozitivno na promjene raspoloženja.

Snovi i vizije: Snovi mogu biti snažni i simbolični. Pojavljuju se slike transformacije i novih početaka. Intuitivni osjećaji donose važne uvide.

Dnevni Horoskop škorpion

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