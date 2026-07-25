Dnevni horoskop, Vaga, 25. i 26. 07. 2026.

Ljubav: Harmonija i potreba za skladom obilježavaju ovaj vikend. Emotivni odnosi prolaze kroz fazu približavanja. Neizrečene emocije mogu biti jasno pokazane. Romantični trenuci ostavljaju snažan dojam.

Posao: Suradnje i partnerstva dolaze u prvi plan. Nove poslovne ideje mogu biti povezane s drugim ljudima. Diplomatski pristup donosi povoljne rezultate. Moguće je stvaranje novih poslovnih veza.

Zdravlje: Ravnoteža emocija i tijela bit će glavna tema. Osjećaj mira donosi obnovu energije. Povećava se potreba za skladnim okruženjem.

Snovi i vizije: Snovi će biti povezani s odnosima i važnim izborima. Moguće su vizije koje otkrivaju nove perspektive. Simboli ravnoteže i ljepote bit će izraženi.