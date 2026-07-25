Dnevni horoskop, Djevica, 25. i 26. 07. 2026.

Ljubav: Vikend donosi razotkrivanje sitnih detalja koji mijenjaju pogled na odnos. Iskrenost postaje važan element emotivnih događaja. Mirniji trenuci donose dublje razumijevanje. Osjećaji se oblikuju kroz povjerenje.

Posao: Analitička sposobnost dolazi posebno do izražaja. Rješavanje složenih situacija bit će povezano s uspjehom. Moguće je otkrivanje novih metoda rada. Organizacija donosi vidljive rezultate.

Zdravlje: Povećana osjetljivost na okolinu bit će primjetna. Potreba za ravnotežom između obaveza i odmora postaje naglašena. Energija se vraća kroz mirnije trenutke.

Snovi i vizije: Snovi donose detaljne slike i skrivene poruke. Moguće je simbolično povezivanje s prošlim iskustvima. Intuicija pomaže u razumijevanju neizgovorenih osjećaja.