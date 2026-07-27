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Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 27. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 27. 07. 2026.
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Ljubav: Stabilnost i nježnost dolaze u prvi plan, a odnosi će biti obojeni osjećajem sigurnosti. Moguće je ponovno otkrivanje bliskosti kroz male, ali značajne trenutke. Emocije koje su dugo bile skrivene polako će pronaći svoj put prema površini.

Posao: Strpljenje će se pokazati kao važna vrijednost na poslovnom planu. Rezultati ranijeg rada mogu biti prepoznati, a osjećaj osobne vrijednosti bit će naglašen. Financijske teme dolaze pod povećalo i otvaraju prostor za nove spoznaje.

Zdravlje: Naglašena je potreba za skladom između obaveza i osobnog mira. Organizam će osjetiti pozitivne promjene kada se pronađe pravi ritam. Unutarnja stabilnost bit će ključna za osjećaj zadovoljstva.

Dnevni Horoskop Bik

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