Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 27. 07. 2026.
Ljubav: Stabilnost i nježnost dolaze u prvi plan, a odnosi će biti obojeni osjećajem sigurnosti. Moguće je ponovno otkrivanje bliskosti kroz male, ali značajne trenutke. Emocije koje su dugo bile skrivene polako će pronaći svoj put prema površini.
Posao: Strpljenje će se pokazati kao važna vrijednost na poslovnom planu. Rezultati ranijeg rada mogu biti prepoznati, a osjećaj osobne vrijednosti bit će naglašen. Financijske teme dolaze pod povećalo i otvaraju prostor za nove spoznaje.
Zdravlje: Naglašena je potreba za skladom između obaveza i osobnog mira. Organizam će osjetiti pozitivne promjene kada se pronađe pravi ritam. Unutarnja stabilnost bit će ključna za osjećaj zadovoljstva.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Dvije teške nesreće: U Blagaju teško stradao vozač automobila, kod Vukove Gorice slovenski motociklist
emedjimurje /
Marija Bermanec i Filip Hozjak: Niti auto ne 'gene' bez popevke!
RI PORTAL /
Strašna nesreća u Istri: Poginula Austrijanka, sudarila se dva auta i dva motocikla
dubrovački dnevnik /
Franković oštro poručio: 'Koliko god prijetili i što god radili, nećete zaustaviti promjene!'
e zadar /
Ponos i tuga u zadarskom zaleđu: Svečano obilježena 35. obljetnica herojske obrane Kruševa
SiB /
Osječka ljetna noć još jednom pretvorila centar grada u veliku ljetnu pozornicu
Izdvojeno
PENTAGON NIJE ISKLJUČIO /
Što ako SAD izvrši kopnenu invaziju na Iran? 'Nisam želio da dođe do ove točke'
SVAKA ČAST /
Nitko kao Tadej! Slovenac je uistinu uspio nešto jedinstveno