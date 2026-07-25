Dnevni horoskop, Ribe, 25. i 26. 07. 2026.

Ljubav: Romantična i emotivna energija obilježava vikend. Osjećaji postaju dublji i iskreniji. Moguće je ostvarenje trenutaka velike bliskosti. Mašta i emocije bit će snažno povezane.

Posao: Kreativne sposobnosti dolaze do izražaja. Neke ideje koje su bile zanemarene mogu ponovno oživjeti. Poslovni događaji razvijaju se kroz intuiciju i osjećaj za pravi trenutak.

Zdravlje: Povećana osjetljivost zahtijeva više pažnje prema unutarnjem stanju. Mir i emocionalna stabilnost donose obnovu. Energija se vraća kroz osjećaj zadovoljstva.

Snovi i vizije: Snovi će biti posebno živi i puni simbolike. Moguće su vizije povezane s intuicijom i skrivenim željama. Podsvijest šalje snažne poruke kroz slike i osjećaje.