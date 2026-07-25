Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 25. i 26. 07. 2026.
Ljubav: Stabilnost i ozbiljnost obilježavaju emotivne događaje. Povjerenje se gradi kroz male, ali važne trenutke. Neki odnosi mogu dobiti čvršći oblik. Osjećaj sigurnosti postaje naglašen.
Posao: Rezultati dugotrajnog rada postaju vidljiviji. Poslovna odgovornost donosi priznanje. Moguće je otvaranje novih mogućnosti za napredak. Planovi dobivaju jasniju strukturu.
Zdravlje: Organizam traži ravnomjerniji ritam. Obnova energije dolazi kroz mir i stabilnost. Unutarnja snaga postaje izraženija.
Snovi i vizije: Snovi su povezani s uspjehom i ostvarenjem ciljeva. Mogu se pojaviti simboli planina, putova i postignuća. Vizije donose osjećaj dugoročnog razvoja.
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