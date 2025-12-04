Danas bi imao 29 godina. Liverpool se sjetio prerano preminulog Dioga Jote

Engleski prvak Liverpool objavom je ganuo navijače. Danas, na dan koji je trebao biti njegov 29. rođendan, posvetili su objavu Diogu Joti koji je ovo ljeto tragično poginuo u automobilskoj nesreći.

"Danas, kao i svakog dana, prisjećamo se Dioga Jote na njegov 29. rođendan koji bi danas imao. Sva naša ljubav, misli i molitve i dalje su uz njegovu suprugu Rute, njegovu djecu, roditelje i svu njegovu obitelj i prijatelje, kao i uz obitelj njegovog brata, Andreja. Zauvijek u našim srcima, zauvijek naš broj 20," stoji u objavi Liverpoola.

Uz Jotu je stradao i njegov brat Andre Silva, a do tragedije je došlo jer Jota nije smio letjeti zbog operacije. Nakon smrti policija je istragom utvrdila da je Jota prebrzo vozio, no jedan je svjedok opovrgnuo te tvrdnje:

"Vidio sam ih kako me pretječu – vozili su mirno i staloženo. Tom cestom prolazim svaki dan, poznajem je dobro. Oni nisu vozili brzo, ni rizično. Bilo je to jednostavno strašno i tragično."

Jota je rođen u Portu 1996. godine. U Liverpool je stigao 2020. iz Wolverhamptona za 41 milijun eura i odmah se nametnuo kao ključni igrač pod Jürgenom Kloppom. Za Redse je upisao više od 100 nastupa i postigao 47 golova u Premier ligi. Igrao je i za reprezentaciju Portugala, skupivši 49 nastupa i 14 pogodaka, sudjelujući na dva Europska prvenstva te osvajanju Lige nacija 2019. i 2025. Nakon osvajanja Lige nacija i samo deset dana prije smrti, Jota se vjenčao s dugogodišnjom partnericom Rute, s kojom ima troje djece.

Nakon Jotine smrti, Liverpool je umirovio njegov broj 20 – čast koju su u svijetu nogometa rijetki dobili.

