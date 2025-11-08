FREEMAIL
Ovaj jednostavan trik može vam prepoloviti račun za grijanje

Foto: Rtl Danas/screenshot

Ovim postupkom tijekom zime smanjuje se gubitak topline i štedi na računima za grijanje

8.11.2025.
13:28
Magazin.hr
Rtl Danas/screenshot
Dolaskom studenog većina kućanstava ponovno uključuje grijanje, a mnogi se pitaju kako smanjiti troškove bez velikih ulaganja, pri čemu postoje jednostavna i brza rješenja koja mogu donijeti uštede. Jedno od njih koristi materijal koji mnogi već imaju kod kuće, a koji se inače upotrebljava za pakiranje i zaštitu osjetljivih predmeta, foliju s mjehurićima.

Prema stručnjaku Marku McShaneu iz Boiler Cover UK, prema pisanju Expressa, folija s mjehurićima na prozorima pomaže da toplina ostane u kući, a istovremeno se može iskoristiti i toplina iz pećnice tako da se vrata ostave otvorena nakon kuhanja kako bi zagrijala kuhinju.

Folija je učinkovita i na prozorima neobičnih oblika gdje je teško staviti obične zavjese.

Kako upotrijebiti ovaj trik? 

Prema WF Plastic, folija koja se često koristi u staklenicima može poboljšati izolaciju kućnih prozora ako se stavi direktno na staklo. Prskanjem stakla vodom folija ostaje na mjestu bez mrlja i ostataka nakon uklanjanja, a vidljivost kroz prozor postaje mutna, dok svjetlost i dalje ulazi u prostoriju.

Foto: Pixabay

Za primjenu folije s mjehurićima, dovoljno je izrezati je prema dimenzijama prozora, poprskati staklo vodom i pritisnuti foliju dok je površina još vlažna. Preporučuje se srednja ili velika veličina mjehurića jer bolje izolira, dok manji mjehurići zaklanjaju pogled, ali i dalje propuštaju svjetlost. Ovim postupkom se smanjuje gubitak topline i štedi na računima za grijanje, bez dodatnih troškova ili složenih instalacija.

