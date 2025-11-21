Uštedite na grijanju: Donosimo savjete kako zadržati toplinu doma

S naglim padom temperatura diljem zemlje, mnogi traže načine kako svoj dom održati toplim, a da pritom ne opterete kućni budžet. Učinkovito grijanje ključno je ne samo za udobnost, već i za očuvanje zdravlja tijekom zimskih mjeseci. Postoji niz praktičnih koraka koje svatko može poduzeti kako bi smanjio račune i osigurao toplinu.

Koji je najbolji način za grijanje doma te očuvanje zdravlja i sigurnosti tijekom hladnog vremena?

Zdravlje na prvom mjestu

Održavanje topline tijekom zime može pomoći u prevenciji prehlada, gripe i ozbiljnijih zdravstvenih problema poput srčanog udara, moždanog udara, upale pluća i depresije. Stručnjaci iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu kako su starije osobe, djeca mlađa od pet godina, trudnice i osobe s kroničnim bolestima najugroženije skupine.

Slojevito odijevanje, uključujući debele čarape i rukavice, pomaže u očuvanju tjelesne topline, osobito ako mirujete. Obitelj, prijatelji i susjedi mogu odigrati važnu ulogu tako što će provjeriti imaju li ranjivije osobe dovoljno hrane i lijekova te osigurati da su im prilazi očišćeni od snijega i leda.

Mnoge lokalne zajednice i udruge organiziraju "tople prostore" u knjižnicama i drugim javnim objektima gdje se građani mogu besplatno ugrijati.

Efikasno grijanje doma

Provjerite postoje li brza i jednostavna rješenja kojima možete spriječiti rasipanje topline i energije.

To može uključivati zatvaranje radijatora u prostorijama koje ne koristite, gašenje svjetala kada nisu potrebna i isključivanje električnih uređaja iz stanja pripravnosti (standby).

Tijekom dana držite zavjese otvorenima kako bi sunčeva svjetlost grijala prostor, a zatvorite ih čim padne mrak. Smanjite gubitak topline korištenjem zaštita od propuha kako biste blokirali otvore ispod vrata ili oko prozora. Praznine možete popuniti samoljepljivim brtvenim trakama od pjene, metala ili plastike.

Možete prekriti i vanjske ključanice te postaviti zaštitnu četku na otvor za poštu. Ako imate neiskorišteni dimnjak, možete ga zatvoriti posebnim umetkom ili ga sami privremeno blokirati vrećom ispunjenom zgužvanim papirom.

Mišljenja stručnjaka za grijanje podijeljena

Stručnjaci za energetsku učinkovitost napominju da se unutarnja vrata ne bi trebala brtviti kako bi se omogućila pravilna cirkulacija zraka kroz nekretninu. Tepisi mogu prekriti pukotine između dasaka na podu i učiniti hladne podove toplijima.

Mišljenja stručnjaka podijeljena su oko toga je li efikasnije držati grijanje stalno upaljenim na nižoj temperaturi ili ga paliti i gasiti po potrebi. Općenito, korištenje termostata za održavanje sobne temperature između 18°C i 21°C idealno je za većinu. Međutim, smanjenje temperature za samo jedan stupanj može donijeti uštedu, kao i isključivanje radijatora u praznim sobama.

Starijim osobama i onima čije zdravstveno stanje ograničava kretanje ne preporučuje se dopustiti da temperatura u prostorijama koje redovito koriste padne ispod 18°C.

Ako boravite dulje vrijeme u jednoj prostoriji, razmislite o korištenju prijenosne električne grijalice umjesto uključivanja centralnog grijanja. Grijalicu uvijek uključite izravno u utičnicu, postavite je na ravnu površinu i držite je najmanje jedan metar udaljenu od zapaljivih predmeta poput zavjesa ili namještaja.

Pravilna prehrana i kućanske navike

Stručnjaci naglašavaju važnost pravilne prehrane i hidracije tijekom hladnog vremena. Preporučuje se barem jedan topli obrok dnevno, poput juhe ili variva, te redovito pijenje toplih napitaka, piše BBC.

Ne punite kuhalo za vodu do vrha; zagrijte samo onoliko vode koliko vam je potrebno. Kuhanje većih količina hrane i zamrzavanje pojedinačnih porcija također može uštedjeti novac. Mikrovalne pećnice i friteze na vrući zrak često su jeftinije za korištenje od plinskih ili električnih pećnica.

Perilicu posuđa pokrećite samo kada je puna i odaberite eko-program ako je dostupan. Ako vaš opskrbljivač električnom energijom nudi jeftiniju tarifu u određenom dijelu dana, pokušajte koristiti perilicu rublja i druge velike uređaje u tom razdoblju. Perite odjeću na 30°C umjesto na 40°C.

Ograničite vrijeme tuširanja na četiri minute. Možete koristiti mjerač vremena ili napraviti popis pjesama u trajanju od četiri minute.

Potražite pomoć s računima za grijanje

Ako se suočavate s financijskim poteškoćama, obratite se svom opskrbljivaču energijom. Opskrbljivači energijom mogu ponuditi pristupačne planove otplate ili odgodu plaćanja.

Jedinice lokalne samouprave i centri za socijalnu skrb također mogu pružiti pomoć pri podmirivanju troškova stanovanja kroz različite programe socijalne pomoći. Raspitajte se o dostupnim mjerama potpore za ugrožena kućanstva u vašem gradu ili općini.

Primjenom ovih jednostavnih savjeta moguće je značajno smanjiti troškove grijanja bez ugrožavanja udobnosti i zdravlja. Ključ je u pametnom planiranju i efikasnom korištenju resursa koje imate na raspolaganju.

