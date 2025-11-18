Osušite odjeću dvostruko brže kad je vani hladno: Potreban vam je samo jedan uređaj

Hladni zimski mjeseci sa sobom donose brojne izazove za kućanstvo, a jedan od najčešćih je dugotrajno sušenje rublja u zatvorenom prostoru.

Osim što zauzima prostor i usporava obavljanje kućanskih poslova, vlažna odjeća koja se danima suši može poprimiti neugodan miris vlage te pridonijeti povećanju vlažnosti zraka u domu. No, postoji vrlo učinkovito rješenje koje, uz pomoć jednog uređaja, može značajno ubrzati cijeli proces i potencijalno prepoloviti vrijeme sušenja, piše Mirror.

Zašto se rublje zimi suši sporije?

Razlog sporijeg sušenja rublja tijekom zime leži u osnovnim zakonima fizike. Hladan zrak sadrži manje toplinske energije potrebne za isparavanje vode s tkanine. Istovremeno, zimski zrak u zatvorenim prostorima često je zasićen vlagom.

Budući da topli zrak može zadržati znatno više vlage od hladnog, s padom temperature smanjuje se i kapacitet zraka da apsorbira vodu iz odjeće, što izravno usporava proces sušenja.

Uloga odvlaživača zraka u procesu sušenja

Kako bi se riješio ovaj problem i spriječilo višednevno sušenje odjeće na stalcima, stručni tim iz britanske potrošačke organizacije Which? predstavio je svoj glavni savjet. U objavljenom videu istaknuli su kako primjena ovog trika može pomoći da se odjeća osuši gotovo dvostruko brže.

Postupak je vrlo jednostavan:

Mokro rublje objesite na stalak za sušenje u zatvorenoj prostoriji. Postavite odvlaživač zraka ispod ili neposredno uz stalak i uključite ga.

Kako bi dokazali svoju tvrdnju, stručnjaci su proveli praktičan test. Oprali su dvije identične količine rublja i objesili ih na sušenje: jednu uz uključen odvlaživač, a drugu bez njega.

Rezultati su bili nedvojbeni: korištenje odvlaživača skratilo je vrijeme sušenja za gotovo polovicu. Također su napomenuli kako je uređaj tijekom procesa izvukao približno dvije litre vode iz zraka, što ne samo da ubrzava sušenje već i aktivno pomaže u sprječavanju razvoja plijesni i prekomjerne vlage u domu.

Analiza troškova i isplativosti

Iako je metoda iznimno učinkovita, važno je uzeti u obzir i troškove električne energije. U provedenom testu, korištenje odvlaživača za sušenje jedne ture rublja povećalo je račun za energiju za 1,50 funti (1,70 eura). Usporedbe radi, taj je iznos viši od cijene jednog ciklusa sušenja u standardnoj sušilici rublja.

Stoga, za kućanstva koja već posjeduju sušilicu rublja, njezino korištenje se pokazuje kao ekonomičnija opcija.

Ovaj savjet izazvao je brojne reakcije. Mnogi su u komentarima potvrdili njegovu učinkovitost, dijeleći vlastita pozitivna iskustva. Pojedini korisnici naveli su kako odvlaživač koriste godinama i smatraju ga neizostavnim dijelom zimskog održavanja kućanstva.

S druge strane, neki su skeptični i smatraju da je riječ o nepotrebnom trošku energije i zagovaraju klasično sušenje na zraku. Na takve je komentare stigao i argument kako upravo presporo sušenje često dovodi do razvoja neugodnog mirisa vlage na odjeći, što odvlaživač uspješno sprječava.

