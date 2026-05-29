U ‘Love Islandu’ tijelo jedva prekrivala i ostavljala vrlo malo mašti, danas je glas generacije

Olandria Carthen, kandidatkinja sedme sezone američkog Love Islanda, slavi svoj 28. rođendan. Iako je vilu napustila prije nego što je njezina romansa s Nicolasom Vansteenbergheom potpuno procvjetala, njihova veza od tada je postala stabilna i autentična, a obožavatelji ih od milja zovu „Nicolandria“. Par je dokazao da ljubav iz realityja može uspjeti i izvan kamera, gradeći odnos temeljen na međusobnoj podršci, iskrenim razgovorima i zajedničkim avanturama.

Nakon izlaska iz showa, Olandria je mudro iskoristila svoju popularnost. Danas je modna ikona i kulturni glas koja sudjeluje na prestižnim modnim revijama, surađuje s globalnim brendovima poput Microsofta, Reeboka i Yves Saint Laurenta, te se aktivno bavi zagovaranjem mentalnog zdravlja i borbom protiv rasizma.

