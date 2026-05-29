Suze od 400 tisuća funti nakon večeri za pamćenje: 'Bilo je teško, bio sam na dnu'

Strašnu pikado večer smo gledali iz Londona u Premier ligi! Pikado Premier liga, jedno od najprestižnijih pikado natjecanja u četvrtak je imalo svoju finalnu večer, odnosno Final Four. Sve ste mogli gledati na platformi Voyo na kanalu Zonasport.

Na nju su se plasirala najbolja četvorica iz ove sezone Premier lige, Luke Littler, Gerwyn Price, Luke Humphries i Johnny Clayton. Pobjedu i naslov osvajača Premier lige za 2026. odnio je Luke Littler nakon nevjerojatnog finala i došao je do svoje druge titule u ovom natjecanju. Sva tri meča išla su u odlučujući leg tako da napetost nije mogla biti veća.

Finale je ponudilo sve ono što pikado čini jednim od najuzbudljivijih sportova: nevjerojatne preokrete, vrhunsku preciznost i opipljivu napetost. Meč je otišao do samog kraja, u odlučujući 21. leg, gdje je Littler pokazao zašto ga smatraju generacijskim talentom. Rezultat 11-10 savršeno oslikava izjednačenost dvoboja u kojem nijedan igrač nije uspio ostvariti značajniju prednost. Bio je to vrhunac sezone u kojoj su se često susretali u napetim mečevima, poput finala večeri u Leedsu i Aberdeenu gdje su odlučivale nijanse.

Pobjeda ima posebnu težinu za Littlera jer predstavlja iskupljenje za prošlogodišnji poraz u finalu, kada je Humphries bio bolji i spriječio ga u obrani naslova osvojenog 2024. godine. Tenzije su dosegle vrhunac tijekom meča kada je Littler promašio izlaz za devet-darter, savršeni leg, što je moglo psihološki uzdrmati i iskusnije igrače. No, tinejdžer je ostao nevjerojatno miran. Nedugo zatim, ne samo da se oporavio, već je Humphriesu oduzeo servis s impresivnim 10-darterom, što se pokazalo jednim od ključnih trenutaka meča.

Ovim trijumfom Littler je potvrdio svoju dominaciju u sezoni u kojoj je izjednačio rekord sa šest osvojenih večeri regularnog dijela natjecanja i uzeo nagradu od 400 tisuća funti.

Za njega je ovo bila prava "vožnja rolerkosterom" kroz 17 tjedana i osam zemalja, tijekom kojih se sukobljavao s Nizozemcem Gianom van Veenom u Manchesteru, a potom je bio izviždan od strane publike u Brightonu, Rotterdamu, Liverpoolu i Leedsu.

Samo njegova najbliža okolina znala je koliko su ga zvižduci pogađali, pa je kod kuće u Warringtonu u privatnom trenutku povjerio djevojci Faith da ne misli da može nastaviti igrati tjedan za tjednom. Prije nego što je morao prekinuti TV intervju zbog emocija, Littler je rekao:

“Bilo je to pravo rolerkoster iskustvo. Četiri tjedna bio sam na dnu tablice, a petog tjedna sam pobijedio prvi put. Morao sam se podići, bilo je teških trenutaka. Imao sam prosjek od 79 u Brightonu. Bilo je teško, bio sam dolje, a sada sam ovdje s trofejem. Rekao sam Faith: ‘Ne želim više, hoću odustati.’ Publika tjedan za tjednom… rekao sam joj da sam stvarno psihički pao.”