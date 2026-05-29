Novi sportski junak slomio se i otkrio dramu koju je proživljavao: 'Htio sam odustati'

Luke Littler (19) osvojio je elitnu Premier ligu u pikadu u londonskoj O2 Areni, nakon nevjerojatnog finala i došao do svoje druge titule u ovom natjecanju. Sva tri meča išla su u odlučujući leg tako da napetost nije mogla biti veća. Pikado Premier liga, jedno od najprestižnijih pikado natjecanja u četvrtak navečer je imalo svoju finalnu večer, odnosno Final Four.

Engleski pikado junak je zaplakao od sreće dok je postao prvak Premier League, a potom je otkrio da je gotovo odustao zbog uvreda s tribina, prenosi britanski tabloid The Sun.

"Nuke" je otišao doma s osvojenih 410.000 funti (473.322 eura) nakon uzbudljive pobjede 11-10 protiv rivala Lukea Humphriesa u North Greenwichu.

Finale se smatra jednim od najboljih u povijesti turnira, a Littler je preokrenuo rezultat iz 6-3 protiv Cool Hand Lukea kako bi povratio naslov koji je osvojio prije dvije godine.

Za njega je ovo bila prava "vožnja rolerkosterom" kroz 17 tjedana i osam zemalja, tijekom kojih se sukobljavao s Nizozemcem Gianom van Veenom u Manchesteru, a potom je bio izviždan od strane publike u Brightonu, Rotterdamu, Liverpoolu i Leedsu.

Samo njegova najbliža okolina znala je koliko su ga zvižduci pogađali, pa je kod kuće u Warringtonu u privatnom trenutku povjerio djevojci Faith da ne misli da može nastaviti igrati tjedan za tjednom. Prije nego što je morao prekinuti TV intervju zbog emocija, Littler je rekao:

“Bilo je to pravo rolerkoster iskustvo. Četiri tjedna bio sam na dnu tablice, a petog tjedna sam pobijedio prvi put. Morao sam se podići, bilo je teških trenutaka. Imao sam prosjek od 79 u Brightonu. Bilo je teško, bio sam dolje, a sada sam ovdje s trofejem. Rekao sam Faith: ‘Ne želim više, hoću odustati.’ Publika tjedan za tjednom… rekao sam joj da sam stvarno psihički pao.”

Humphries, 31, pokušavao je postati treći igrač koji zadržava Premier League naslov, nakon Phila Taylora i Michaela van Gerwena. Tri uzastopna završetka s tonom dovela su ga do vodstva 6-3, no kada je igra nastavljena nakon reklame, Littler je preuzeo kontrolu, završivši s nevjerojatnim prosjekom od 111,67.

Humphries, drugi na svjetskoj rang-listi, kazao je:

“Vidite kako Luke pokazuje emocije u finalima. To pokazuje koliko mu znači pobjeda u finalu i titula najboljeg. Na turneji smo 17 tjedana, neki vode obitelji sa sobom. Ja ne. Težak je to posao. Želiš taj trofej. Možda zbog toga vidite emocije kod Lukea. Bio sam nesretan. Finale je bilo sjajno. Jedno od najboljih koje je Premer liga u pikadu vidjela. Ponosan sam što sam se vratio i pružio mu dobar meč. Velike čestitke Lukeu Littleru. Prosjek od 111. To je pobjednički mentalitet. Bilo je to sjajno prvenstvo za mene.”

Ovo je bio deveti susret Lukea Littlera i Lukea Humphriesa u ovoj Premier League, a rekordno treći put zaredom da su se sukobili u finalu, nakon izdanja 2024. i 2025.

U polufinalu Littler je vodio 9-4 protiv Gerwyna Pricea, no Iceman, 41, uspio je izjednačiti i doći do odlučujuće leg-ove.

Velšanin se morao ispričati svjetskom prvaku zbog provokativne proslave "Big Fish" nakon što je pogodio 170 u 15. leg-u. Littler se požalio sucu Huwu Wareu, koji je upozorio Pricea prije 16. lega. Littler i Price razmijenili su brzi zagrljaj i činilo se da su okončali incident. No nakon idućeg hica, nakon 180, Price je ponovio provokativnu proslavu.

U drugom polufinalu Humphries je s olakšanjem preživio šansu za pobjedu i nevjerojatni povratak Jonnyja Claytona kako bi pobijedio 10-9. Clayton, koji je u veljači bio prognoziran da će završiti na dnu tablice, bio je ometen zviždanjem s publike dok je bacao.

Velšanski "Ferret" jasno je pokazao svoje nezadovoljstvo prema krivcu s prilično neprimjerenim gestom dok je odlazio iza pozornice, a očekuje se da će biti novčano kažnjen.