POŽAR U VELIKOJ GORICI /

Vatra progutala luksuzni Lamborghini i još tri vozila: Zapalio se kontejner uz zgradu

Foto: David Jerkovic/PIXSELL/Ilustracija

požaru nitko nije ozlijeđen, a uzrok izbijanja vatre trebao bi otkriti očevid

29.5.2026.
10:59
Dunja Stanković
David Jerkovic/PIXSELL/Ilustracija
Luksuzni Lamborghini i još tri vozila oštećena su u noćnoj buktinji u Velikoj Gorici, prenosi VGOnline.

Velikogorički vatrogasci su u 2.55 sati dobili dojavu o otvorenom plamenu na izlazu iz grada. U požaru je oštećena i susjedna zgrada.

Po svemu sudeći, vatra je krenula od kontejnera. "Kontejner je gorio uz zgradu pa je vanjski dio oštećen s prednje i bočne strane od dima. Jedno vozilo je izgorjelo, a tri su oštećena", kazao je vatrogasni zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Velike Gorice Ivica Maceković za 01portal. 

Izgorio je luksuzni automobil parkiran u blizini zgrade u Zagrebačkoj ulici. 

Požar je gasilo devetero vatrogasaca s dva vozila. 

U požaru nitko nije ozlijeđen, a uzrok izbijanja vatre trebao bi otkriti očevid. 

PožarVelika GoricaLamborghiniAutoVatrogasci
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
