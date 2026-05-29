Vatra progutala luksuzni Lamborghini i još tri vozila: Zapalio se kontejner uz zgradu

Luksuzni Lamborghini i još tri vozila oštećena su u noćnoj buktinji u Velikoj Gorici, prenosi VGOnline.

Velikogorički vatrogasci su u 2.55 sati dobili dojavu o otvorenom plamenu na izlazu iz grada. U požaru je oštećena i susjedna zgrada.

Po svemu sudeći, vatra je krenula od kontejnera. "Kontejner je gorio uz zgradu pa je vanjski dio oštećen s prednje i bočne strane od dima. Jedno vozilo je izgorjelo, a tri su oštećena", kazao je vatrogasni zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Velike Gorice Ivica Maceković za 01portal.

Izgorio je luksuzni automobil parkiran u blizini zgrade u Zagrebačkoj ulici.

Požar je gasilo devetero vatrogasaca s dva vozila.

U požaru nitko nije ozlijeđen, a uzrok izbijanja vatre trebao bi otkriti očevid.