Zgodne legice preplavile kampus: Pogledajte tko je ukrao show na studentskoj roštiljadi

Nakon cjelodnevnog druženja uz roštilj na tradicionalnoj Studentskoj roštiljadi, večernji program pretvorio je livadu osječkog kampusa u pravu koncertnu zonu.

Za vrhunsku atmosferu pobrinule su se popularne grupe Connect i Colonia koje su svojim hitovima rasplesale i raspjevale nekoliko tisuća okupljenih studenata. Večer su otvorili tamburaši koji su od samog početka zagrijali atmosferu i pripremili publiku za nastavak glazbenog spektakla.

Kampus je bio prepun mladih željnih dobre zabave, glazbe i druženja na otvorenom, a pozitivna energija osjećala se na svakom koraku. Pjevalo se uglas, plesalo do kasno u noć i uživalo u jednom od najpopularnijih studentskih događaja godine.

Uz odlične nastupe izvođača i sjajnu atmosferu, ovogodišnja Studentska roštiljada još je jednom potvrdila status jednog od omiljenih događaja među mladima u Osijeku.

U galeriji pogledajte kako je izgledala večer prepuna dobre glazbe, odlične ekipe i nezaboravne atmosfere na osječkom kampusu.

