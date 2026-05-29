Zgodne legice preplavile kampus: Pogledajte tko je ukrao show na studentskoj roštiljadi
Nakon cjelodnevnog druženja uz roštilj na tradicionalnoj Studentskoj roštiljadi, večernji program pretvorio je livadu osječkog kampusa u pravu koncertnu zonu.
Za vrhunsku atmosferu pobrinule su se popularne grupe Connect i Colonia koje su svojim hitovima rasplesale i raspjevale nekoliko tisuća okupljenih studenata. Večer su otvorili tamburaši koji su od samog početka zagrijali atmosferu i pripremili publiku za nastavak glazbenog spektakla.
Kampus je bio prepun mladih željnih dobre zabave, glazbe i druženja na otvorenom, a pozitivna energija osjećala se na svakom koraku. Pjevalo se uglas, plesalo do kasno u noć i uživalo u jednom od najpopularnijih studentskih događaja godine.
Uz odlične nastupe izvođača i sjajnu atmosferu, ovogodišnja Studentska roštiljada još je jednom potvrdila status jednog od omiljenih događaja među mladima u Osijeku.
