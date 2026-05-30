FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBITELJSKA IDILA /

Ovo se rijetko viđa: Filip Hrgović pokazao suprugu Marinelu, evo kako provode slobodno vrijeme

Ovo se rijetko viđa: Filip Hrgović pokazao suprugu Marinelu, evo kako provode slobodno vrijeme
×
Foto: Every Second Media, Every Second Media/Alamy/Profimedia

Marinela je samozatajna i rijetko se pojavljuje u javnosti, no uvijek je uz Filipa. Godinama se bavila odbojkom i istovremeno studirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

30.5.2026.
20:16
Hot.hr
Every Second Media, Every Second Media/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Proslavljeni boksač Filip Hrgović (33) privremeno je zamijenio žestoke treninge i svjetla reflektora za mir obiteljskog odmora. Na svom Instagram profilu, gdje ga prati velik broj obožavatelja, podijelio je seriju intimnih fotografija s Lošinja. Ovim potezom pružio je rijedak uvid u svoj privatni život, pokazujući nježniju stranu sportaša koji se priprema za jedan od nove izazove u karijeri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filip Hrgović (@filip_hrgovic)

U opisu objave na engleskom jeziku, Hrgović je kratko poručio: "Usporavam sat na kratko i uživam u obiteljskom vremenu prije nego što počne sljedeći izazov." Na fotografijama vidimo kako sportaš provodi vrijeme sa suprugom Marinelom i njihovom kćeri - od zajedničkog doručka na terasi i čitanja slikovnice, preko igre i plivanja u hotelskom bazenu, do šetnji uz tirkizno more u uvali.

Pozitivni komentari nizali su se jedan za drugim, a jedan od njih, "E da... stvarno posebno i potpuno zasluženo. Svako dobro".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filip Hrgović (@filip_hrgovic)

Inače, njihova ljubavna priča traje od malih nogu... Vjenčali su se 2019. godine u Sesvetama, a početkom prošle godine postali su roditelji djevojčice. 

Marinela je samozatajna i rijetko se pojavljuje u javnosti, no uvijek je uz Filipa. Godinama se bavila odbojkom i istovremeno studirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Upravo zbog sportskog iskustva dobro razumije sve kroz što Filip prolazi u karijeri.

“Pogledajte je kako je lijepa, ona je anđeo”, rekao je jednom Hrgović nakon meča, a u drugoj objavi istaknuo: “Nisam siguran gdje bih bio bez stalne podrške i dobrote moje žene.”

Filip HrgovićSuprugaObitelj
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike