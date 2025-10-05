Sesvetska ljepotica i zvijer: Filip Hrgović pokazao suprugu Marinelu, fanovi oduševljeni

Hrvatski boksač Filip Hrgović (33) rijetko javnosti otkriva detalje iz privatnog života, no ovoga puta odlučio je napraviti iznimku. Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju sa svečanosti na kojoj se pojavio u društvu svoje dugogodišnje supruge Marinele, žene koja mu je najveća podrška u karijeri.

Dok je Hrgović odabrao elegantno bež odijelo u kojem je izgledao besprijekorno, Marinela je sve poglede privukla u čipkastoj haljini.

Foto: Instagram

Inače, njihova ljubavna priča traje od malih nogu... Vjenčali su se 2019. godine u Sesvetama, prošle godine postali su roditelji djevojčice, a vijest o trudnoći dugo su čuvali za sebe.

Marinela je samozatajna i rijetko se pojavljuje u javnosti, no uvijek je uz Filipa. Godinama se bavila odbojkom i istovremeno studirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Upravo zbog sportskog iskustva dobro razumije sve kroz što Filip prolazi u karijeri.

