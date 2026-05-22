TRAGEDIJA U MAĐARSKOJ /

Eksplozija u MOL-ovom postrojenju, ima mrtvih i ozlijeđenih: Objavljene fotografije

Foto: screenshot/x

Istražuju se sve okolnosti nesreće

22.5.2026.
10:43
danas.hr
Jedna osoba je poginula, a više ih je zadobilo teške ozljede rano ujutro u petak u eksploziji u MOL-ovom petrokemijskom postrojenju u mađarskom Tiszaújvárosu, objavio je premijer Mađarske Peter Magyar.

"U postrojenju Olefin-1 došlo je do eksplozije tijekom ponovnog pokretanja nakon održavanja. Prema prvim informacijama, jedna osoba je izgubila život, a sedam osoba je zadobilo teške opekline", napisao je Magyar u objavi i dodao kako se na cjevovodu vidi izgaranje nalik balik. 

Predsjednik uprave MOL-a Zsolt Hernadi i ministar energetike Istvan Kapitany uputili su se prema mjestu tragedije. 

Lokalni medij Tiszaújvárosi Krónika navodi kako se vjeruje da je došlo do eksplozije cjevovoda pirolitičkog benzina u postrojenju. Službe civilne zaštite kazale se u kako lokalno stanovništvo nije u opasnosti, prenosi portal BBJ

Na terenu su bili vatrogasci koji su uspjeli lokalizirati požar, ali intervencija i dalje traje. 

Istražuju se sve okolnosti nesreće.

