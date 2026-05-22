Eksplozija u MOL-ovom postrojenju, ima mrtvih i ozlijeđenih: Objavljene fotografije

Jedna osoba je poginula, a više ih je zadobilo teške ozljede rano ujutro u petak u eksploziji u MOL-ovom petrokemijskom postrojenju u mađarskom Tiszaújvárosu, objavio je premijer Mađarske Peter Magyar.

"U postrojenju Olefin-1 došlo je do eksplozije tijekom ponovnog pokretanja nakon održavanja. Prema prvim informacijama, jedna osoba je izgubila život, a sedam osoba je zadobilo teške opekline", napisao je Magyar u objavi i dodao kako se na cjevovodu vidi izgaranje nalik balik.

Predsjednik uprave MOL-a Zsolt Hernadi i ministar energetike Istvan Kapitany uputili su se prema mjestu tragedije.

💥A massive explosion rocked Hungary’s largest petrochemical plant — at least one person was killed and several others severely injured



The blast occurred at the Olefin-1 facility operated by MOL Group in the city of Tiszaújváros during the restart of equipment after maintenance… pic.twitter.com/xpiq76Xk5C — NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2026

Lokalni medij Tiszaújvárosi Krónika navodi kako se vjeruje da je došlo do eksplozije cjevovoda pirolitičkog benzina u postrojenju. Službe civilne zaštite kazale se u kako lokalno stanovništvo nije u opasnosti, prenosi portal BBJ.

Na terenu su bili vatrogasci koji su uspjeli lokalizirati požar, ali intervencija i dalje traje.

Istražuju se sve okolnosti nesreće.