Hrvatica potražila pomoć, a onda je krenuo pravi pakao: 'Nije se ni pojavila!'

Pronalazak pouzdane osobe ili servisa za čišćenje stana u glavnom gradu Hrvatske sve se više pretvara u izazov, a mnogi građani dijele slična negativna iskustva.

Jedna objava na hrvatskom Redditu pokrenula je lavinu komentara i otkrila da problem nije samo u cijeni, već u nedostatku profesionalnosti i radne snage, što je simptom širih problema na tržištu rada.

"Svi se dogovori čine uzaludni"

Korisnica Reddita pod nadimkom "RegalRoar" podijelila je svoju frustraciju u potrazi za osobom ili obrtom za čišćenje stana od šezdeset četvornih metara u Zagrebu. Kako navodi, već neko vrijeme bezuspješno pokušava pronaći nekoga, a posljednje loše iskustvo prelilo je čašu. "Imala sam par loših iskustava, posljednje s jednim obrtom s kojim je komunikacija bila vrlo profesionalna, a na kraju se gospođa (vlasnica obrta) nije pojavila na dogovoreni termin niti javila na moje pozive", napisala je.

Dodala je kako problem vjerojatno nije u novcu, s obzirom na to da je pristajala na cijene koje su druge strane predlagale, uključujući i posljednji dogovor za dvanaest eura po satu. "Mislim da nije problem u novcu, nego u pomanjkanju profesionalne odgovornosti. Ili nešto propuštam?", zapitala se, potaknuvši mnoge da podijele svoje priče.

Rasprava je brzo pokazala da nije jedina. "Pratim. Ista stvar, isti problemi", komentirao je jedan korisnik, dok je drugi u šali dodao: "Nek se skupi još njih par s istim problemima, ja ću počet čistit i popunit taj gap na tržištu". Humorističan je bio i komentar iz Dalmacije: "Za dvanaest eura po satu ja dođem po njih iz Zadra i vratim u ZG", što svjedoči o tome da mnogi smatraju ponuđenu cijenu i više nego poštenom. Drugi su dijelili bizarne anegdote, poput one o čistačici koja je potajno skuhala kavu i ulila je u termosicu da je ponese kući.

Što se krije iza problema na tržištu?

Iako se na prvi pogled čini da je riječ o neodgovornim pojedincima, pozadina problema mnogo je složenija i ukorijenjena u stanju hrvatskog tržišta rada početkom 2026. godine. Naime, potražnja za uslugama čišćenja, posebno u siječnju nakon blagdana, doseže vrhunac, dok je ponuda radne snage sve tanja. Stručnjaci procjenjuju da će Hrvatskoj u idućih pet godina nedostajati gotovo petsto tisuća radnika, a uslužni sektor, uključujući čišćenje, jedan je od najpogođenijih.

Dodatni problem predstavljaju postroženi propisi za zapošljavanje stranih radnika, zbog kojih proces dobivanja radnih dozvola sada traje između šest i devet mjeseci. To stvara ozbiljno usko grlo u industrijama koje se oslanjaju na radnike iz trećih zemalja. Iako cijena od dvanaest eura po satu zvuči korektno, za zagrebačke prilike ona je na donjoj granici profesionalnog cjenika koji se kreće od dvanaest do petnaest eura za redovno održavanje. Usporedbe radi, jedan je komentator naveo da u Rijeci nitko ne čisti ispod petnaest eura po satu.

Također, velika je razlika između rada "na crno" i registriranih obrta. Legalni posao uključuje plaćanje PDV-a od 25 posto i ostalih davanja, zbog čega vlasnicima obrta manji poslovi poput čišćenja stana postaju manje isplativi u odnosu na veće, komercijalne ugovore. To bi moglo objasniti zašto se vlasnica obrta iz priče autorice objave jednostavno nije pojavila. Suočeni s prevelikim brojem rezervacija i manjkom radnika, mali poduzetnici često daju prednost profitabilnijim klijentima. Kao rješenje, sve se više građana okreće digitalnim platformama koje putem sustava ocjenjivanja nameću određenu razinu odgovornosti, ali i ulaganju u robotske usisavače kako bi smanjili ovisnost o vanjskim uslugama.

POGLEDAJTE VIDEO: Dubrovački ugostitelji uzimaju stvar u svoje ruke: Odlučili spustiti cijene u restoranima i kafićima