Marino Vrgoč oduševio publiku nastupom na Dječjem Eurosongu

Nakon više od desetljeća pauze, Hrvatska se ove godine vratila na Dječji Eurosong, natjecanje koje okuplja mlade talente iz cijele Europe. U 17 sati službeno je počelo natjecanje u gruzijskom gradu Tbilisiju.

Foto: Junior Eurovision Song Contest/youtubescreenshot

Hrvatski predstavnik Marino Vrgoč nastupao je treći po redu, odmah nakon izvođača iz Malte i Azerbajdžana. U trenutku kada se popeo na pozornicu, cijeli dvorana dočekala ga je s oduševljenjem.

''Hvala Europa'', rekao je Marino na kraju svog nastupa.

Njegov nastup izazvao je iskreni aplauz, a publika je s oduševljenjem pratila svaki njegov korak na pozornici. Pjesma "Snovi", koju potpisuju talentirane Ines Prajo i Arijana Kunštek, dirnula je prisutne svojim tekstom koji poziva na vjeru u vlastite snove i nade koji nas vode u ljepšu budućnost.

Hrvatska već ima pobjedu u povijesti natjecanja

Podsjetimo, Hrvatska je bila jedna od prvih zemalja koja je ostvarila povijesni uspjeh. Dino Jelusić (33), pjevač i glazbenik, pobijedio je 2003. godine s pjesmom Ti si moja prva ljubav, čime je otvorio vrata budućim generacijama mladih izvođača.

POGLEDAJTE VIDEO: Damir Urban za Direkt iskreno o Hrvatskom sudjelovanju na Eurosongu