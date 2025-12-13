FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVAKA ČAST /

Marino Vrgoč oduševio publiku nastupom na Dječjem Eurosongu

Marino Vrgoč oduševio publiku nastupom na Dječjem Eurosongu
×
Foto: Junior Eurovision Song Contest/youtubescreenshot

U 17 sati službeno je počeo Dječji Eurosong koji se ove godine održava u gruzijskom gradu Tbilisiju

13.12.2025.
17:30
Hot.hr
Junior Eurovision Song Contest/youtubescreenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon više od desetljeća pauze, Hrvatska se ove godine vratila na Dječji Eurosong, natjecanje koje okuplja mlade talente iz cijele Europe. U 17 sati službeno je počelo natjecanje u gruzijskom gradu Tbilisiju. 

Marino Vrgoč oduševio publiku nastupom na Dječjem Eurosongu
Foto: Junior Eurovision Song Contest/youtubescreenshot

Hrvatski predstavnik Marino Vrgoč nastupao je treći po redu, odmah nakon izvođača iz Malte i Azerbajdžana. U trenutku kada se popeo na pozornicu, cijeli dvorana dočekala ga je s oduševljenjem.

''Hvala Europa'', rekao je Marino na kraju svog nastupa. 

Njegov nastup izazvao je iskreni aplauz, a publika je s oduševljenjem pratila svaki njegov korak na pozornici. Pjesma "Snovi", koju potpisuju talentirane Ines Prajo i Arijana Kunštek, dirnula je prisutne svojim tekstom koji poziva na vjeru u vlastite snove i nade koji nas vode u ljepšu budućnost. 

Hrvatska već ima pobjedu u povijesti natjecanja

Podsjetimo, Hrvatska je bila jedna od prvih zemalja koja je ostvarila povijesni uspjeh. Dino Jelusić (33), pjevač i glazbenik, pobijedio je 2003. godine s pjesmom Ti si moja prva ljubav, čime je otvorio vrata budućim generacijama mladih izvođača.

POGLEDAJTE VIDEO: Damir Urban za Direkt iskreno o Hrvatskom sudjelovanju na Eurosongu

 

EurosongDjeca
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVAKA ČAST /
Marino Vrgoč oduševio publiku nastupom na Dječjem Eurosongu