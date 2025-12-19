Guardiola se otvorio i poručio vodstvu kluba da bi mogli tražiti njegovu zamjenu

Pep Guardiola potvrdio je kako dolazi kraj njegovoj vladavini za kormilom Manchester Cityja.

Poznati katalonski stručnjak kojeg veliki broj vidi kao jednog od najboljih trenera u povijesti nogometa ima ugovor do kraja sezone 2026./27., no uprava kluba već je započela proces traženja kandidata za njegovu zamjenu, piše BBC.

"Posljednje tri ili četiri godine u određenom razdoblju postavljaju mi ovo pitanje. Prije ili kasnije, sa 75 ili 76 godina, napustit ću Manchester City. Razumijem to pitanje, ali imam još 18 mjeseci, i oduševljen sam i bio sam", rekao je Guardiola koji je na izravno pitanje hoće li biti u Cityju i sljedeće sezone, odgovorio:

"Pa odgovorio sam na to pitanje ranije. Ja sam ovdje. Što će se dogoditi, tko zna, ali imao ja 10 godina ugovora ili šest mjeseci, nogomet se puno mijenja."

Odbijao je Guardiola dati konkretnu izjavu odlazi li na kraju ove ili na kraju sljedeće sezone, no ono što je zanimljivo u cijeloj priči je to da se razgovori oko njegovog odlaska uvijek sve glasnije pojavljuju kada u javnost stigne vijest o dolasku presude oko kršenja pravila kluba koa bi Manchester City mogla čak i izbaciti iz Premier lige.

"Nema razgovora - kraj teme. Neću biti ovdje vječno, ali rekao sam i prije da neću biti ovdje zauvijek. Ono što će se dogoditi, dogodit će se i klub mora biti spreman na sve."

Englezi kao jednog od najozbiljnijih kandidata za nasljednika Guardiole spominju trenera Chelseaja Enza Marescu, koji je prethodno bio Guardiolin pomoćnik u Cityju.

"To me uopće ne pogađa jer znam da je to 100 posto špekulacija. I u ovom trenutku nema vremena za takve stvari. Rekao sam već puno puta da je moj fokus samo na ovom klubu i vrlo sam ponosan što sam ovdje. Prije tjedan dana povezivali su me s Juventusom. Stoga ne obraćam pažnju jer znam da to nije istina."

