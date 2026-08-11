Doživjela je noćnu moru prije vjenčanja: 'Udala sam se za ljubav svog života'

Mnoge djevojke sanjaju o vjenčanju, a ovo je trebalo biti jedno bajkovito na sunčanoj Mallorci. No, umjesto bezbrižnih priprema amerikanka Auja Smith (26) probudila se dva dana ranije s više od pedeset uboda komaraca po cijelom tijelu. Zbog otečenih mrlja morala je promijeniti vjenčanu šminku.

Sve je krenulo od pokvarenog klima-uređaja. U smještaju im se pokvario dva dana prije ceremonije, pa su Auja i njezin zaručnik Nikhi Singh (30) spavali s otvorenim vratima zbog vrućine. I to je bila pogreška. "Probudila sam se dvije noći prije vjenčanja i imala sam ubode posvuda. Uplašila sam se'', prisjeća se Auja. Sljedećeg jutra doživjela je još veći šok. "Otvorila sam vrata garderobe i izletjela je horda komaraca. Bilo je nevjerojatno."

Par je odmah kupio sprej protiv insekata, ali već je bilo prekasno. Preko noći su se ubodi dramatično pogoršali, a na dan vjenčanja bili su jako otečeni. "Uzela sam antihistaminike, mazala se kremom protiv alergije, stavljala led. Isprobala sam sve, ali ništa nije pomoglo'', opisala je.

Najgori trenutak došao je tijekom priprema za ceremoniju kada se slomila. "Odjednom sam počela plakati. Ali onda sam sebi rekla da to moram prihvatiti i ne dopustiti da mi pokvari dan."

Racionalno razmišljanje pobijedilo je emocije. Izvorno je planirala samo laganu šminku. Na kraju je morala nanijeti pet slojeva šminke kako bi što više prikrila otečene ubode. Fotografkinji je s humorom rekla da se nada da dobro barata Photoshopom.

Ipak, nije odustala od velikog dana. "Kad si stvarno zaljubljen, ništa te ne može spriječiti da to bude najljepši dan. Na kraju sam se udala za ljubav svog života i imala najljepše bajkovito vjenčanje koje sam mogla poželjeti." Zahvaljujući komarcima imaju iskustvo koje će pamtiti cijeli život i priču koju će moći stalno pričati na obiteljskim okupljanjima kao zabavnu anegdotu.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Danas savjetuje svim parovima koji planiraju vjenčanje u inozemstvu da ne podcjenjuju ni naizgled male stvari. "Čak i ako je velika vrućina, nemojte spavati s otvorenim prozorima ili vratima. I ponesite sa sobom sve lijekove koje biste mogli trebati. Nikad ne znate što se može dogoditi."

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