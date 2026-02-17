Studentica teško oboljela, misteriozni simptomi samo su se množili: 'Stan me polako ubijao'

Mercedes Brooke je oduvijek voljela svoju dugu smeđu kosu. Stoga, kada joj je bez ikakvog upozorenja ili objašnjenja počela otpadati u pramenovima, uhvatila ju je panika. Isprva je tražila uobičajene uzroke, poput stresa, hormona, prehrane ili čak kvalitete vode. No, gubitak kose nije prestajao, a to nije bio jedini problem koji se počeo javljati.

Tijekom sljedećih tjedana, niz neobičnih simptoma pojavljivao se, nestajao i ponovno vraćao. Neke je bilo lako zanemariti, dok je druge bilo teže objasniti. Zajedno su označili početak fizičkog propadanja koje će ovu 28-godišnju studenticu iz Colorada učiniti teško bolesnom, uplašenom i nesigurnom, te s pitanjem zašto je tijelo izdaje. Tek je kasnije Brooke počela povezivati sve lošije zdravlje s problemom koji je pronašla u svome domu.

Početak noćne more nakon useljenja

U kolovozu 2024. godine, Mercedes se s petogodišnjim labradoodleom Berkleyjem uselila u jednosobni stan u Denveru. U roku od nekoliko tjedana, primijetila je da voda kapa iz klima uređaja smještenog iznad njezina kreveta. Odmah je to prijavila tvrtki za upravljanje zgradom i nastavila sa životom.

Međutim, curenje nije prestalo, a problem je trajao puna tri mjeseca. "Mjesec dana nakon što je klima uređaj počeo curiti, počele su mi se pojavljivati male izbočine na rukama. Mislila sam da je riječ o običnoj alergiji", ispričala je Mercedes. Ubrzo nakon toga, pramenovi kose počeli su ostajati u odvodu tuša. U početku je za to krivila vodu.

"Kad bih prala kosu, počela bi mi jako otpadati", rekla je. "Nisam tome pridavala previše pažnje, sve dok i mom psu nije počela otpadati dlaka. Tada sam znala da nešto ozbiljno nije u redu."

Misteriozni simptomi postajali su sve gori

Frustrirana mjesecima i nizom neodgovorenih pritužbi na curenje, Mercedes je odlučila sama istražiti uređaj, još uvijek nesvjesna da bi to moglo imati ikakve veze s njezinim zdravljem. Unutra je, kako tvrdi, sve bilo "puno plijesni". Do tada je njezino zdravlje već značajno propadalo.

Tijekom sljedećih nekoliko tjedana, Mercedes je izgubila otprilike polovicu kose. U samo jednom mjesecu smršavila je oko sedam kilograma. Menstrualni ciklus produžio joj se na alarmantna dva i pol mjeseca. Prestala je spavati i neprestano je plakala. A onda je počela povraćati krv.

"Nekoliko puta sam išla u bolnicu", prisjeća se. "Sjećam se da sam pitala liječnika: 'Imam li autoimunu bolest ili rak?'"

U jednom trenutku, Mercedes je otišla na tjedan dana kod svoje obitelji. Svi simptomi su nestali. "Kada sam napustila stan, sve je prošlo", rekla je. U tom je trenutku shvatila da bi plijesan unutar klima uređaja mogla biti uzrok njezinih bizarnih i uznemirujućih simptoma. "Znala sam da mora biti nešto u kući", zaključila je.

Borba za zdravlje i pravdu

Unatoč opetovanim molbama stanodavcu i tvrtki za upravljanje da riješe problem, Mercedes tvrdi da su njezine pritužbe ostale bez odgovora. Čak i nakon što su medicinski testovi pokazali da pati od trovanja uzrokovanog s plijesni, tvrdi da su odbacili njezinu zabrinutost. "Rekli su mi da dramatiziram", kazala je.

Kako prenosi Daily Mail, plijesan može početi rasti unutar samo jednog do dva dana u okruženjima s visokom vlagom, poput klima uređaja. Iako vidljivi znakovi mogu potrajati tjednima, izloženost može započeti puno prije. Najopasniji oblik, crna plijesan, proizvodi toksične spojeve mikotoksine koji, kada se udišu, mogu izazvati simptome od glavobolje i kašlja do promjena raspoloženja i kognitivnih oštećenja.

"Napravila sam krvne pretrage i rekla im da imam plijesan u kući", izjavila je Brooke. "Rezultati za svaku vrstu plijesni bili su značajno povišeni." Liječnici su je upozorili da će se situacija samo pogoršavati ako ostane u stanu. "Liječnik i obitelj su mi rekli: 'Ako ne napustiš taj stan, bit ćeš sve bolesnija'", rekla je.

Mercedes tvrdi da je ukupno uputila oko 300 e-mailova, poruka i telefonskih poziva stanodavcu i tvrtki za upravljanje zgradom. Na kraju je odlučila raskinuti ugovor o najmu. Iselila se nakon sedam mjeseci i pokrenula sudski postupak, tvrdeći da je bila prisiljena živjeti u nehumanim uvjetima. Slučaj je riješen privatnom nagodbom u srpnju 2025. godine.

"Morate se boriti za sebe"

Otkako je napustila stan, Mercedes kaže da joj se zdravlje u potpunosti vratilo u normalu. Kosa joj je ponovno narasla, osip je nestao, a povraćanje je prestalo. Gledajući unatrag, vjeruje da se cijela muka mogla u potpunosti spriječiti. "Mogli su jednostavno zamijeniti uređaj. Sve je bilo rješivo. Pitala sam ih: 'Biste li željeli da se ovo dogodi vašoj kćeri?'"

"Osjećala sam se kao da me taj stan polako ubija", dodala je. "Od osobe koja je svaki dan trčala i vježbala, postala sam duboko depresivna." Sada, nakon oporavka, Mercedes potiče druge koji se osjećaju ignorirano ili odbačeno da vjeruju svojim instinktima i suprotstave se. "Ako ste učinili sve što je u vašoj moći, a i dalje vas zanemaruju, morate se zauzeti za sebe. Morate se boriti."

