Morala je na hitan porod dva dana prije vjenčanja. Odlučila je da neće ništa otkazati

Trudna mladenka Ariel Vaillancourt uzbuđeno je brojala sate do vjenčanja kada joj je život priredio neočekivani preokret. Samo dva dana prije nego što je trebala izreći sudbonosno "da", hitno je prebačena u bolnicu, gdje se suočila s odlukom koja joj je promijenila život i dan iz snova pretvorila u nezaboravnu priču o snazi, ljubavi i podršci.

'Ne mogu sada roditi, udajem se za dva dana'

Ariel Vaillancourt iz Dovera u New Hampshireu dijagnosticirana je preeklampsija, po život opasna komplikacija u trudnoći koja uzrokuje iznimno visok krvni tlak i višak proteina u urinu, a može dovesti i do ozbiljnih, pa čak i fatalnih posljedica za majku i dijete. Stanje je toliko ozbiljno da je često povezano i s HELLP sindromom, rijetkim poremećajem koji napada crvene krvne stanice, jetru i trombocite, a jedini učinkovit tretman je hitan porod, bez obzira na tjedan trudnoće.

Liječnici su joj rekli da mora odmah roditi kako bi spasili njezin i djetetov život. "Rekli su mi: 'Morat ćemo vas poslati u bolnicu Mass General na porod.' A ja sam pomislila: 'Ne mogu sada roditi ovu bebu. Udajem se za dva dana'", prisjetila se.

Njezin sin, Connor, rođen je deset tjedana prije termina u bolnici Mass General Brigham. Dok su se ona i njezin tadašnji zaručnik, Andrew Lavoie, prilagođavali ulozi roditelja i provodili vrijeme s novorođenčetom na odjelu intenzivne njege, vjenčanje zakazano za samo 48 sati kasnije palo je u drugi plan.

"U tom trenutku me zaista nije bilo briga hoće li se vjenčanje uopće održati ili ne", priznala je Ariel.

Odluka koja je iznenadila mladoženju

Međutim, nakon prvotnog šoka, Ariel je počela razmišljati o voljenima koji su doputovali iz cijele zemlje i o dobavljačima koji su bili spremni za veliki dan. S obzirom na to da je i sama radila kao organizatorica vjenčanja više od deset godina, znala je koliki je trud uložen u sve.

"Rekla sam Andrewu: 'Sve je plaćeno, svi dobavljači dolaze. Naše obitelji su već tu, stigle su iz cijele zemlje'", objasnila je. "Samo idi i dobro se zabavi. To što ja i Connor ne možemo biti tamo ne znači da se sve otkazuje. I dalje sam željela da moja obitelj može otići i uživati."

Virtualno pratila ceremoniju

Tako je Lavoie stajao pred oltarom pokraj matičara, okružen prijateljima i obitelji. Iako fizički odsutna, Ariel je pratila cijelu ceremoniju virtualno, iz svog bolničkog kreveta, a njezina priča postala je dirljiv primjer kako tehnologija može premostiti i najveće prepreke. Trend virtualnih vjenčanja, populariziran tijekom pandemije, pokazao se kao savršeno rješenje za parove koji se suočavaju s iznenadnim životnim izazovima, poput bolesti ili udaljenosti.

Ceremonija na daljinu i podrška koja je sve promijenila

Iako je bila stotinama kilometara daleko, Ariel nije bila sama. Medicinske sestre iz bolnice potrudile su se da njezin dan ipak bude poseban. Napravile su joj vjenčani buket, ukrasile sobu natpisima i pomogle joj urediti frizuru. Vrhunac je bio trenutak kada su malenog Connora, koji se borio za život na intenzivnoj njezi, obukle u minijaturno odijelo kako bi i on bio dio velikog dana svojih roditelja.

"Bio je to zaista timski napor sestara s odjela", rekla je Eleanor Angus, medicinska sestra s odjela intenzivne njege novorođenčadi. "Pokušale smo učiniti da Connorova soba više nalikuje dječjoj sobi. Napravile smo mu znak s imenom i svim podacima s rođenja, poput težine. Pripremile smo im i uspomene, poput otisaka stopala koje su mogli ponijeti kući kako bi proslavili činjenicu da su upravo dobili dijete", ispričala je Angus, a o događaju je izvijestio People.com.

Sada, Ariel i Andrew slave dvije velike životne prekretnice - rođenje sina i sklapanje braka - te su zahvalni što se sve na kraju dobro završilo. "Mislim da je vrlo važno da ljudi shvate da, iako život ponekad može biti težak, sve se na kraju može dobro posložiti", poručio je Lavoie.

"Ostanite zahvalni na onome što imate, čak i u najgorim situacijama", zaključila je Ariel.

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